Calciomercato Palermo, ok di Pergolizzi per Floriano: si attende lo svincolo da parte del Bari. La situazione

“Il Palermo apre la porta all’inserimento di un altro 2001 in organico e valuta tra i settori giovanili di Serie A, a caccia di svincolati o di opportunità in prestito“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del mercato in entrata del Palermo. La necessità è quella di trovare un sostituto a Mario Alberto Santana, che dovrà stare lontano dai campi per circa quattro mesi. Nono solo una seconda punta, ma anche un giovane under, il club rosanero è pronto a rinforzare la squadra di Pergolizzi.

“Sostituiremo Santana – ha detto l’ad rosanero Sagramola ai microfoni di Sky Sport – e stiamo valutando varie soluzioni. Vorremmo aggiungere anche qualche elemento più giovane per dare più scelte all’allenatore“. Il vice Santana e uno o due 2001, uno per far rifiatare Mattia Felici e un altro in mediana, questi gli obiettivi di mercato della società di viale del Fante.

Per quando riguarda gli under l’intenzione è quella di pescare dei giovani dai vivai di società professionistiche, mentre per l’attacco, dopo che si è completamente chiusa la pista che portava a Piccolo, sul taccuino dei dirigenti rosanero è rimasto Floriano del Bari, che piace a Pergolizzi, col tecnico che avrebbe anche dato il suo ok. Il classe 1986 attende lo svincolo da parte della società pugliese per poi poter firmare un nuovo contratto. Oltre al Palermo sul calciatore si registra l’interesse di Foggia e Audace Cerignola.