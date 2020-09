Calciomercato Palermo, Odjer dice no: Sagramola-Castagnini in pressing su Foglia. Situazione e dettagli

“Odjer dice no al Palermo”.

Titola così l’odierna edizione de ‘La Gazzetta dello Sport’, che punta i riflettori sul calciomercato del club rosanero, e soprattutto sull’inaspettato dietrofront dell’ex Trapani. Il centrocampista aveva già prenotato il volo per Palermo e biglietto alla mano si stava preparando per partire in tarda serata per raggiungere il capoluogo siciliano, ma la moglie ha improvvisamente bloccato l’affare: era tutto pronto, prima le consuete visite mediche di rito e poi la firma sul contratto, ma pare che la donna “non avrebbe gradito scendesse di categoria, nonostante si trattasse di una piazza importante come Palermo”.

Per non farsi trovare impreparati alla prima di campionato – in programma domenica 27 settembre in casa del Teramo -, il duo amministrativo Castagnini-Sagramola, ancora in attesa dell’arrivo in Sicilia di Broh – che salvo inattesi colpi di scena dovrebbe approdare a breve a titolo definitivo – starebbe puntando con insistenza il centrocampista, classe 89′ dell’Arezzo, Fabio Foglia. Si tratta di un giocatore esperto, che conosce molto bene le insidie e i colpi di scena che può nascondere un campionato tosto come quello di Serie C. “Il centrocampista abruzzese è abbastanza duttile, può giocare in più ruoli, anche se nei suoi quattro anni in Toscana il meglio di sé lo ha dato come mezzala. Ha corsa e tempi d’inserimento, però, può giocare anche da interno e da play”.

Il giocatore e il club di Viale del Fante pare abbiano già raggiunto l’accordo sulla base di un biennale, rimarrebbero dunque da limare solo gli ultimi dettagli tra i due club. “Oggi potrebbe essere il giorno decisivo. E’ in programma, infatti, un incontro nel ritiro dell’Arezzo tra il d.g. Fabbro per discutere alcune situazioni contrattuali di alcuni giocatori”, scrive il noto quotidiano.