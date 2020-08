Calciomercato Palermo, occhi puntati in casa Monza: per la difesa piace anche Marconi

La dirigenza rosanero è al lavoro per completare l’organico da mettere a disposizione di Roberto Boscaglia.

Nella giornata di mercoledì, il tecnico originario di Gela firmerà il contratto che lo legherà al club di Viale del Fante per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. Nel frattempo, il coach ex Trapani ha già le idee piuttosto chiare su come impostare il Palermo. Dopo l’arrivo dell’attaccante Andrea Saraniti e dell’esterno offensivo Nicola Valente, il primo prelevato dal Lecce, il secondo svincolato dalla Carrarese, l’allenatore siciliano ha indicato i nomi di un difensore e di un centrocampista già allenati alla Virtus Entella: si tratta di Marco Chiosa e Luca Mazzitelli, due profili che difficilmente accetteranno di scendere un gradino per risalire entro un anno. Ragion per cui, “la dirigenza rosanero starebbe provando a sfruttare i buoni rapporti con il Monza per portare in Sicilia il difensore Marconi”, scrive l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’.

Palermo, Boscaglia vuole il top: sale Corazza, nel mirino Chiosa e Mazzitelli. Le alternative low cost…

Occhi aperti anche per quanto riguarda il reparto avanzato. Sfumata la pista Caturano, che ha scelto di vestire la casacca del Cesena, è tornata di moda l’idea Corazza, sondato tempo fa con la Reggina e poi lasciato in stand-by, e soprattutto “resta ancora viva la pista che porta a Comi della Pro Vercelli, già cercato lo scorso anno dai rosa (come Saraniti)”, si legge sul noto quotidiano.