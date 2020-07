Calciomercato Palermo, “no” della Reggina per Loiacono: il difensore è incedibile. De Rose e Corazza…

Porta blindata

Giuseppe Loiacono non vestirà la maglia del Palermo nella prossima stagione di Serie C. A rivelarlo l’edizione odierna della Gazzetta del Sud – Catanzaro, che facendo il punto sulle mosse di mercato della Reggina ha evidenziato come per gli amaranto il difensore sia incedibile. Secco “no”, dunque, al duo Castagnini-Sagramola, che in questi giorni sta valutando diversi membri della squadra calabrese, che quest’anno ha conquistato la promozione in Serie B e ha alcuni giocatori in uscita. Tra questi, tuttavia, non sembra esserci il classe ’91. Qualche spiraglio, invece, si ha per il centrocampista Francesco De Rose e per l’attaccante Simone Corazza. Per quest’ultimo, però, il Modena sembrerebbe essere in vantaggio.

“Se il Modena – si legge – è in pole per Simone Corazza, il club che sta creando i presupposti per accaparrarsi Ciccio De Rose (33), si chiama Palermo. Al di là di qualche smentita di rito, i rosanero sono in corsa per capitano amaranto, ed hanno sondato il terreno anche per Giuseppe Loiacono (28): per il difensore ex Foggia tuttavia, la porta e sbarrata, in quanto la Reggina lo considera incedibile“.

Calciomercato Palermo, occhi in casa Reggina: al duo Castagnini-Sagramola piacciono quattro amaranto