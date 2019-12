Calciomercato Palermo, niente Cacia: spunta l’ipotesi Diego Allegretti

“Fare quanto è necessario per garantire al Palermo di vincere il campionato. Ma senza buttare via soldi“.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica, parlando del mercato in entrata del Palermo. Il club rosanero ha deciso di investire per riuscire a sostituire al meglio il capitano Mario Alberto Santana, costretto a stare ai box per circa quattro mesi. Il presidente Dario Mirri ed il vice presidente Tony Di Piazza hanno dato il via libera all’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e al direttore sportivo Renzo Castagnini per rinforzare l’organico.

Fra i nomi accostati al Palermo c’è quello di Daniele Cacia, ma il diretto interessato ha già smentito i contatti con la società di viale del Fante: “Tecnicamente Cacia e Santana sono giocatori completamente diversi anche se ad avvicinarli potrebbe essere la lunga militanza dentro spogliatoi di squadre di tutti i tipi, da quelle impegnate per vincere fino a quelle con gruppi un po’ più problematici“, si legge.

Gli altri attaccanti nel mirino della dirigenza rosanero sono Roberto Floriano e Antonio Piccolo. Il primo sembra esser leggermente in vantaggio sul secondo che invece non sembra intenzionato a scender dei due categorie. Stesso discorso vale per Matteo Di Piazza, attaccante trentunenne di Partinico in forza al Catania. Infine, il nome nuovo è quello di Diego Allegretti, trequartista classe 1992, della Vibonese. Palermo, qualcosa si muove…