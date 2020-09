Calciomercato Palermo, Moses Odjer è un nuovo giocatore rosanero: il messaggio del club

Moses Odjer è rosanero.

Nonostante i mille dubbi e i continui ripensamenti che hanno complicato – e non poco – la trattativa, il centrocampista ex Trapani è un nuovo giocatore del Palermo targato Hera Hora: il ghanese classe ’96, atterrato nel capoluogo siciliano nella serata di giovedì, ieri pomeriggio ha raggiunto gli uffici dello Stadio “Renzo Barbera” per firmare il contratto che lo lega ufficialmente al club rosanero. Odjer è stato accolto dal club siciliano con un post di benvenuto pubblicato su Instagram proprio dalla stessa società rosa.

Di seguito, il post in questione.