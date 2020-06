Calciomercato Palermo, mix di esperienza e gioventù: i possibili volti nuovi rosanero

“Il countdown non è ancora cominciato, ma il Palermo inizia a prepararsi per la ripartenza“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando della ripresa degli allenamenti della squadra rosanero. Non c’è ancora una data ufficiale di quanto il gruppo inizierà a lavora in quel di Petralia Sottana, località scelta per il ritiro estivo. Probabilmente il trasferimento nella provincia palermitana avverrà nella prima settimana di agosto, con tanti volti nuovi, a cominciare dall’allenatore.

Per quanto concerne i giocatori, la società di viale del Fante lavora ormai da diverse settimane per riuscire a trovare un accordo con i giovani che si sono messi in mostra nel corso del campionato appena trascorso: “Tra pochi giorni Peretti sarà libero da vincoli contrattuali col Verona e potrà accasarsi in un’altra squadra, col Palermo in pole position per riprenderlo. Per Kraja e Fallani si tratta rispettivamente con Atalanta e Spal, puntando al riscatto di entrambi a titolo definitivo. In divenire, invece, i negoziati col Lecce per Felici, con la Roma per Silipo e col Pisa per Langella“, si legge.

Non solo ‘vecchie conoscenze‘, ma anche, e soprattutto, nuovi obiettivi che possano far fare il salto di qualità alla squadra rosanero. Tra questi c’è sicuramente il classe ’99 Biondi, esterno del Catania, capace di giocare in entrambe le corsie. Per l’attacco resta caldo il nome di Paponi, svincolatosi dal Piacenza. Tasselli che potrebbero andare ad inserirsi alla perfezione nello scacchiere del probabile nuovo allenatore del Palermo, Fabio Caserta.

Non solo mercato ma anche situazione campi. In attesa della costruzione del centro sportivo, la società di viale del Fante sta organizzando il tutto per non avere le stesse problematiche dello scorso anno, quando fu costretta a girovagare tra più strutture: “La squadra tornerà così a lavorare quotidianamente al «Pasqualino» di Carini, dove si è già allenata per lunga parte della passata stagione, prima di tornare a Palermo. Le giovanili, invece, si alleneranno al centro sportivo «Santocanale», dove ha sede la scuola calcio di Giacomo Tedesco“, conclude il quotidiano.