Calciomercato Palermo, Mamadou Kanoute torna in pole: sullo sfondo Gerardi e Vano. Gliozzi…

Il Palermo in cerca di rinforzi per l’attacco.

Sfumata l’operazione Corazza che in questi giorni ha firmato con l’Alessandria, l’amministratore delegato rosanero Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno comunque proseguito, senza mai fermarsi, nella ricerca del nome che dovrebbe andare a rinforzare il reparto avanzato della squadra di mister Roberto Boscaglia. Tra tutti, il duo dirigenziale, aveva già messo gli occhi principalmente su Stefano Pettinari del Trapani, un giocatore che è corteggiato da alcuni club di Serie B: situazione che potrebbe definitivamente allontanare il giocatore dal club rosanero. Rischia di uscire dalla lista di Sagramola e Castagnini anche il nome di Ettore Gliozzi. “L’attaccante classe 1995 è entrato nel mirino del Cosenza: trattativa già avviata con l’entourage del calciatore – scrive l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’ -, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’intesa”.

Potrebbero risalire, invece, le quotazioni di Mamadou Kanoute, “il Catania ha ufficializzato Sarao e, in entrata, potrebbe non effettuare ulteriori operazioni. Il Palermo, così come il Cittadella, aveva effettuato dei sondaggi nelle scorse settimane e potrebbe tornare su di lui”. Nel frattempo, sullo sfondo ci sono sempre i nomi di Federico Gerardi e Michele Vano. Il primo, sembrava ad un passo dal Siena, ma la trattativa non è andata a buon fine, motivo per cui il Palermo ha tentato un approccio. Nel corso della sua carriera, il classe ’87 ha collezionato 222 presenze in Serie B e conosce il Girone C di Serie C, avendo giocato nel Monopoli. Il secondo, attaccante di proprietà del Carpi, piace anche a Triestina e Modena, “il Carpi, però, sembra pronto a cedere il calciatore solo davanti a un importante offerta economica”, scrive il noto quotidiano.