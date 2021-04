Calciomercato Palermo, Lucca al Genoa? La smentita del club rosanero: “Notizia destituita di ogni fondamento”

Tutti pazzi per Lorenzo Lucca.

Personalità, strapotere fisico, spiccata vena realizzativa. Il Palermo discontinuo, incompleto e spesso balbettante, in questa travagliata ed opaca stagione calcistica si è aggrappato disperatamente ai gol di Lorenzo Lucca. Imperiose soluzioni vincenti nel gioco aereo, perle balistiche su palla inattiva, conclusioni potenti e precise, zampate rapaci e di pura giustezza.

Il classe 2000 ha detronizzato scetticismi e qualunquismi precipitosi e preconcetti, maturando progressivamente anche sotto l’aspetto mentale e nervoso, dopo qualche stizzosa e plateale intemperanza gestuale al cospetto dei primi mugugni.

Bari, Marras: “Chi viene al San Nicola dovrebbe avere paura. La mia sul Palermo, mancherà Lucca…”

Tredici gol realizzati al suo primo vero anno nel calcio professionistico. Uno score già di per sé lusinghiero, corroborato da una crescita, graduale ma costante, anche in termini di interpretazione globale del ruolo e peso specifico nello sviluppo della manovra rosanero. Il gigante buono, ex cantera del Torino, si è mostrato abile a coprire la sfera ed alzare il baricentro della squadra, giocare di sponda per l’inserimento dei compagni, gestire il possesso e dosare lo scarico, declinare i movimenti senza palla utili allo smarcamento e ad aprire varchi per gli inserimenti dei compagni.

Palermo, l’ex Pergolizzi: “Sapevo che sarei stato di passaggio. Lucca e Silipo? Ricordo che mi fischiarono”

Alcune indiscrezioni diffuse nel pomeriggio da alcuni organi di stampa specializzati ipotizzavano un’ormai prossima chiusura di una presunta trattativa in via di definizione tra Palermo e Genoa per la cessione del cartellino del bomber rosanero al club ligure.Nonostante tutto, però, è arrivata la secca e piccata smentita della società di Viale del Fante che ha rdiramato in proposito un comunicato ufficiale.

Di seguito il comunicato ufficiale del club rosanero.

“Il Palermo FC smentisce categoricamente ogni movimento di mercato riguardante Lorenzo Lucca, come oggi riportato da alcune testate giornalistiche online. Quanto annunciato dai suddetti siti d’informazione è completamente destituito da ogni fondamento. Lorenzo Lucca è un calciatore del Palermo e non è stato assunto alcun impegno con alcun club sul futuro del giocatore. La società esprime rammarico per la divulgazione di notizie non verificate che spesso finiscono per turbare la serenità della squadra e il percorso di crescita dei giocatori”.