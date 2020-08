Calciomercato Palermo, l’ex Munoz chiama: “Tornare sarebbe bellissimo, la categoria non conta”

Ezequiel Munoz pensa al ritorno al Palermo.

Il difensore argentino ha vestito la maglia rosanero dal 2010 al 2015 collezionando ben 131 presente e 5 reti tra Serie A e Serie B. In seguito, le avventure tra le fila inizialmente della Sampdoria e poi del Genoa, prima di lasciare i confini per trasferirsi nella seconda serie spagnola. A ventinove anni, adesso, il giocatore è tornato in Argentina ed è alla ricerca il rilancio. È per questa ragione che non esclude un ritorno in Italia e, in particolare, nella squadra che gli ha regalato l’esordio tra i grandi. A rivelarlo è l’edizione odierna di TuttoSport, che riporta alcune dichiarazioni rilasciate dal giocatore. “Sarebbe bellissimo – dice Munoz – tornare in Italia, per me sono stati sette anni fantastici, a Palermo ho avuto una stima grandissima, si vive bene, ci tornerei volentieri, la categoria non conta, anche se penso di meritarmi ancora A e B“.

Ad oggi il club di Viale del Fante non avrebbe però avviato alcuna trattativa. Sulle tracce del Chiqui, invece, ci sarebbero alcune società di Serie B come Pordenone e Cremonese ed altre di Serie C come Padova e Sambenedettese. Nel caso in cui il Palermo mettesse gli occhi sull’argentino, tuttavia, l’affetto per quest’ultimo nei confronti del capoluogo siciliano potrebbe avere senza dubbio un peso decisivo nella sua scelta.

