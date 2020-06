Calciomercato Palermo, l’agente di Caccetta e Ricciardo: “Parlato con Sagramola e Castagnini”

Mosse di mercato.

Il Palermo da qualche settimana è al lavoro per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo ben più complicato e competitivo rispetto a quello che si è appena concluso. I rosanero hanno l’intenzione di ripartire da alcuni calciatori che hanno trascinato la squadra alla vittoria della D e da diversi giovani che hanno ben figurato, ma la certezza è quella che alcuni reparti fanno quasi totalmente rifondati.

Tra i nomi circolati negli utili giorni c’è anche quello di Cristian Caccetta, ex centrocampista del Trapani. Intervistato da TuttoC, l’agente del calciatore, Maurizio Casilli, ha spiegato: “Non c’è nessuna trattativa intavolata col Palermo. La realtà è che c’è stato un pour parler con Sagramola e Castagnini, due grandi uomini di calcio. Si è parlato di un po’ di diversi profili, compreso il suo. Caccetta è a scadenza e sta cercando un progetto importante: lo dimostrano le oltre 200 presenze da professionista e l’obiettivo salvezza raggiunto alla Paganese. Un risultato per nulla scontato“.

Casilli è anche il procuratore di un altro giocatore che ha militato nel Palermo, ma il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, Gianni Ricciardo: “Aspettiamo di sapere chi sarà l’allenatore della prossima stagione. La voglia di continuare a far parte di un progetto così importante c’è tutta, soprattutto per lui che è stato il capocannoniere del Palermo dell’ultima annata. Non dipende da noi: se il club rosanero chiamerà saremo pronti a dire sì. Altrimenti ci guarderemo intorno e sceglieremo un altro club blasonato dopo Cesena e Palermo“.