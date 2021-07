Calciomercato Palermo, incerto il futuro di Marconi: Pasini per sostituirlo? Le ultime

Giron dovrebbe essere il primo passo dell'accelerazione per delineare la rosa del Palermo in vista della prossima stagione agonistica

Centrale con un ottimo fisico e tanta personalità. Stiamo parlando di Nicola Pasini , attualmente in forza al Vicenza e - secondo quanto riportato dal noto quotidiano - in cima alla lista dei desideri di Castagnini specialmente qualora dovesse esser ceduto il cartellino di Ivan Marconi .

Per la mediana si studiano le mosse in seguito alla partenza di Martin. "Dopo l'attenzione all'ex ModenaPrezioso, di proprietà Napoli, il Palermo segue il 23enne Mattia Trovato, siciliano di Barcellona Pozzo di Gotto", si legge. Il classe 1998 si è formato nel vivaio della Fiorentina e vanta anche la vittoria di un campionato di C nel proprio curriculum. Nell'ultima stagione l'ex Livorno - club con il quale ha anche segnato in Serie B - non ha trovato molto spazio nell'Albinoleffe e, pertanto, potrebbe scegliere di migrare verso altri lidi che possano consentirgli di mettersi in mostra nel ginepraio della terza serie. Seguiranno aggiornamenti...