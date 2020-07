Calciomercato Palermo, il futuro di Lucca: si tratta. L’agente: “Lorenzo vuole restare in rosanero”

Futuro in rosanero.

Il Palermo continua a lavorare su più fronti: da una parte le trattative per confermare i pilastri della squadra, dall’altra i dialoghi con i giovani che hanno ben figurato in Serie D. Tra questi c’è sicuramente Lorenzo Lucca, arrivato in Sicilia nel mercato di riparazione, che si è messo in mostra nonostante il bassissimo minutaglie in campo. La società di viale del Fante ha intenzione di puntare su di lui e l’intesa sembra esser vicina.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Sagramola e Castagnini negli ultimi giorni avrebbero avuto dei fitti contatti con l’agente dell’ex centravanti del Torino, Ninni Imborgia, e le parti starebbero trattando sulla base di un accordo pluriennale ed eventuali bonus legati a promozione e raggiungimento di determinati step da parte del ragazzo.

“Lorenzo mi ha detto che vorrebbe proseguire col Palermo, il dialogo è ben avviato – ha dichiarato Imborgia -. Lucca è libero ed è giusto che punti ad una intesa diversa rispetto a chi ha vincoli con le società di appartenenza. Il Palermo è una società ambiziosa, conosce la storia di Lucca e al contempo Lorenzo gradirebbe la prospettiva di ritrovarsi in rosa. Però bisogna valutare anche il nuovo allenatore e il modulo di gioco“, ha concluso l’agente del classe 2000.