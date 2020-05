Calciomercato Palermo, il futuro degli under: confermato Doda, braccio di ferro col Lecce per Felici. Tutte le trattative

“Senza più obblighi, né regole, ma il Palermo non intende rinunciare a tutti i suoi under“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia analizzando la situazione legata ai giovani calciatori che si sono messi in mostra nel corso dello scorso campionato con la maglia rosanero. In virtù dell’ormai praticamente certa promozione in Serie C, da qualche settimana la società di viale del Fante ha iniziato a gettare le basi per costruire la squadra che dovrà affrontare la prossima stagione.

Tra i calciatori che verranno certamente confermati ci sono Doda e Lucca. Per quanto concerne il primo, che non ha rinnovato con la Sampdoria, già da questo campionato era di proprietà del club rosanero. Stesso discorso vale per il secondo, che si è svincolato dal Torino lo scorso gennaio. Da definire, invece, il futuro dei palermitani Ambro e Lucera, che hanno avuto poche occasioni da titolare.

Discorso a parte va fatto per i giocatori in prestito da altre squadre. Gli accordi con i club di appartenenza sono validi fino al 30 giugno ma per alcuni di loro il Palermo lavora già da diverso tempo. L’obiettivo numero uno per il club di viale del Fante è quello di provare a mantenere in squadra Mattia Felici, attaccante classe 2001 di proprietà del Lecce, ma al momento la trattativa è complicata. Uguale situazione è quella legata a Silipo della Roma. Chi ha buone chance di rimanere, infine, sono Peretti, di proprietà dell’Hellas Verona, Langella e Kraja, rispettivamente di Pisa e Atalanta.