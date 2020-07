Calciomercato Palermo, i rosa sistemano i tasselli: il rinnovo dei big e il futuro degli under. Doda e Lucca…

Incassata la prima promozione, il Palermo pensa già alla prossima stagione.

La dirigenza rosanero ormai da diverse settimane è al lavoro per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo ben più complicato e competitivo rispetto a quello che si è appena concluso. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: il caso del portiere Alberto Pelagotti; i difensori Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Andrea Accardi e Roberto Crivello; i centrocampisti Malaury Martin e Alessandro Martinelli e gli attaccanti Mario Alberto Santana e Roberto Floriano. Dunque, mezza squadra è praticamente pronta, l’altra mezza – scrive l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’ -, è da creare ex novo.

“Il Palermo ha già pronta la lista dei primi dieci partenti per il ritiro e spera di poter allungare l’elenco a 15-16 nomi prima di salire sul pullman alla volta di Petralia Sottana, dove fra meno di un mese inizierà la preparazione in vista del prossimo campionato. I giocatori, o almeno buona parte di quelli chiamati a lottare per la promozione, ci sono. L’allenatore ancora no e il rischio è che si debba attendere la fine dei play-out di Serie B (o dei play-off di Serie C) per poter avere anche il tecnico a disposizione. Allo stato attuale la rosa dei partenti per Petralia potrebbe avere non più di dieci nomi. Gli otto «big» per i quali resta solo da formalizzare il nuovo contratto professionistico, a cui aggiungere gli under che nello scorso campionato erano di proprietà del Palermo”.

Resta da definire, infine, il futuro dei cosiddetti under: per quanto riguarda Doda trovare un’intesa con il suo agente non sembra difficile, anzi l’accordo pare ormai alle porte.Così come con Lucca, da entrambe le parti c’è la volontà di proseguire insieme. Infine, intrigo Ambro: il club vuole dargli una chance, ma lui pensa all’addio.

“Uno solo, in realtà, può dirsi certo del posto. Si tratta di Doda, per il quale rimangono da limare alcuni dettagli col suo procuratore, ma la società è intenzionata a prolungare il vincolo (in scadenza il 20 luglio, come per tutti gli altri) e trattenerlo in squadra. Rischia di diventare un caso la riconferma di Ambro: la società è intenzionata a portare il palermitano in ritiro per metterlo alla prova, ma il centrocampista sta valutando seriamente l’ipotesi di trasferirsi altrove. Con o senza Ambro, il gruppo dei partenti dovrebbe comunque aggirarsi sulle dieci unità, considerando anche la possibile presenza di Lucca. Il centravanti, a differenza degli altri under, è sostanzialmente svincolato, dunque deve accordarsi col club per un nuovo contratto professionistico. Le intenzioni del giocatore e della società sono note e per l’inizio del pre-campionato potrebbe esserci, ma da qui alla partenza per le Madonie (prevista per il 3 o il 10 agosto) è probabile che si aggreghino altri nomi, specialmente tra i giovani avuti nella passata stagione. Per gli altri, dipenderà tutto dal nulla osta atteso dalle loro società di provenienza: Fallani, Peretti, Kraja, Langella e Silipo sono in attesa del via libera per tornare in Sicilia e a Petralia dovrebbero esserci, mentre per Felici dipenderà tutto dalla salvezza del Lecce in Serie A”, conclude il noto quotidiano.