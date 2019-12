Calciomercato Palermo, Floriano ad un passo: c’è l’ok del Bari, adesso si attende solo lo svincolo. I dettagli

“Silipo è arrivato a Palermo e a breve lo potrà raggiungere anche Floriano“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del mercato in entrata del Palermo. Il club rosanero ieri pomeriggio ha ufficializzato l’arrivo Andrea Silipo, attaccante esterno della Primavera della Roma. Il classe 2001 sarà utile a Pergolizzi per far rifiatare, quando necessario, Mattia Felici, che in questo prima metà di stagione è stato sempre impiegato dal tecnico rosanero, ad eccezione della trasferta con la Palmese.

Foto Palermo: arriva il primo rinforzo per Pergolizzi, ha firmato Andrea Silipo

Oltre Silipo, il club di viale del Fante sta cercando di perfezionare la trattativa per l’attaccante Roberto Floriano. L’ex Foggia, attualmente sotto contratto col Bari, nei prossimi giorni otterrà lo svincolo dal club pugliese e dal 2 gennaio potrà accasarsi in un altro club, col Palermo in pole: “Pergolizzi, però, ha dato il suo benestare per Floriano e spera di averlo a disposizione per la seconda giornata del girone di ritorno“, si legge.

Floriano, esterno d’attacco classe 1986, nella scorsa stagione in D con la maglia dei galletti ha realizzato 13 reti, contribuendo alla promozione in C della squadra pugliese. In questa stagione, però, per lui solo 9 presenze, tutte da subentrato, l’ultima l’8 dicembre contro il Potenza: “Da allora, non ha più visto il campo e per il Palermo potrebbe pure essere un vantaggio. Un professionista, una volta svincolato, può essere tesserato da un club dilettantistico solamente dopo trenta giorni dalla sua ultima presenza ufficiale, dunque potrà indossare la maglia rosanero solo a partire dall’8 gennaio“. Palermo, Floriano ad un passo…

Palermo, striscia magica di vittorie e brusca frenata: il film del girone d’andata rosanero, un cammino dai due volti…