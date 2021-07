CALCIOMERCATO PALERMO, FELLA ARRIVA NEL POMERIGGIO IN RITIRO

Giuseppe Fella andrà a rinforzare l'organico a disposizione di mister Giacomo Filippi

Dopo diversi giorni di stallo, la trattativa per portare in rosanero l'ex calciatore dell'Avellino è andata in porto. A confermarlo lo stesso presidente del club rosanero, Dario Mirri, che ai microfoni di Mediagol.it ha dichiarato che Fella raggiungerà i nuovi compagni nel ritiro di San Gregorio Magno.