Calciomercato Palermo, due nomi per il centrocampo: nel mirino Colpani e Carriero

“Il piano d’intervento sul mercato ha delle indicazioni ben precise e il Palermo si sta portando avanti con il lavoro su questa direzione“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando del mosse del club rosanero per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Serie C. Sagramola e Castagnini, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo della società di viale del Fante, sono a lavora da diverse settimane, con la certezza di poter fare affidamento su sette elementi della passata stagione e diversi under che hanno intenzione di confermare.

Al momento le priorità sono due attaccante, un centrocampista e due terzini. In mezzo al campo si ripartirà con Martin e Martinelli, ai quali probabilmente andranno ad aggiungersi Kraja e Langella: “In cima alla lista dei desideri ci sono due nomi: Andrea Colpani e Giuseppe Carriero. Due giovani dalla caratteristiche molto interessanti, uno di 21 l’altro di 22 anni, il primo in forza al Trapani, ma di proprietà dell’Atalanta, il secondo al Monopoli in prestito dal Parma“.

Due profili certamente interessanti. Colpani, di proprietà dell’Atalanta, è addirittura nel giro della nazionale Under 20 e in B con la maglia granata ha totalizzato 25 presenze. Carriero, di proprietà del Parma, nonostante la giovane età ha già sulle spalle tre campionati di C con le maglie di Catania, Casertana e Monopoli: “Il Palermo guarda soprattutto ai giovani per il reparto di mezzo, la strada tracciata è questa“, conclude il quotidiano.