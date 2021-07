Calciomercato Palermo, due bomber per tre piazze: Gliozzi, Cianci e la concorrenza

Continua la caccia all'attaccante dalle parti di Viale del Fante: Palermo, Catanzaro e Pescara si contendono Gliozzi e Cianci. Pandolfi sembra essere sfumato del tutto. Ecco i dettagli

" Palermo , Catanzaro e Pescara si contendono Gliozzi del Monza , ma le prime due sono in concorrenza anche per Cianci del Teramo ", si legge sul noto quotidiano. Con il rebus legato al futuro di Lorenzo Lucca e con Andrea Saraniti sempre più vicino al saluto ai colori rosanero, il ds Castagnini conosce bene il peso specifico e l'importanza di acquistare il cartellino di un centravanti che possa conferire nuova linfa al parco attaccanti a disposizione di Giacomo Filippi .

Pandolfi della Turris sembra essere sfumato in quanto l'attaccante classe 98' vuole la Serie B e potrebbe, pertanto, firmare per una squadra militante nel campionato cadetto.

Secondo quanto inoltre riportato dal noto quotidiano, il Palermo avrebbe anche effettuato un sondaggio per Rossetti , centravanti del Novara , che potrebbe risultare svincolato qualora i piemontesi non dovessero essere ammessi al prossimo campionato.

E proprio nell'asse Bari-Palermo potrebbe portarsi a compimento uno scambio tra due difensori: Perrotta e Somma (escluso dai convocati per il pre-ritiro rosanero). Il difensore centrale del Bari è corteggiato anche dal Catania e non è esclusa la prospettiva di un derby di mercato. "Sembra essersi affievolito, invece, l'interessamento per Pasini del Vicenza", si legge sul Gds. Mentre Ivan Marconi - nonostante il contratto in scadenza - potrebbe restare in Sicilia per continuare ad indossare la prestigiosa maglia del Palermo. Seguiranno aggiornamenti...