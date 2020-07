Calciomercato Palermo, domani il via libera ai non confermati: ultima chance per tre rosanero

È ufficialmente arrivato il momento dei saluti

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto su conferme e non in casa Palermo. La Figc aveva disposto il prolungamento dei contratti per le neopromosse in Serie C fino al termine di questa settimana, per cui da domani scatterà il via libera. L’elenco dei giocatori rosanero che non rientrano nei piani della dirigenza è corposo. Da un lato, alcuni, dopo la mancata conferma, hanno già provveduto ad accasarsi altrove, mentre altri attendono ancora che il telefono squilli. Tra questi ultimi, in particolare, ci sono tre giocatori che potrebbero avere un’altra chance tra le fila del club di Viale del Fante.

“Non è ancora certa la loro presenza in ritiro, ma il Palermo – si legge tra le righe del noto quotidiano – ha proposto ad Ambro, Ficarrotta e Marong di aggregarsi al gruppo per un periodo di prova, nel tentativo di convincere la società e il nuovo tecnico a tenerli nel gruppo anche in Serie C. Un’opportunità che Ambro starebbe valutando, sebbene il centrocampista abbia intenzione di valutare possibili altre offerte e non è detto che risponda presente all’appello. Per Ficarrotta si tratta invece di una grossa chance per tornare tra i professionisti, visto che dal 2014 gioca in Serie D. Sul giovane Marong, centrale gambiano che non ha avuto modo di esordire nella scorsa stagione, il Palermo potrebbe volere ancora puntare. Il difensore si è allenato al Barbera in questi giorni proprio in vista del ritiro estivo“.

Nel corso del ritiro di Petralia Sottana (le cui date non sono state ancora confermate né è chiaro se si inizierà con la presenza del nuovo allenatore o meno), oltre ai rosanero già confermati, potrebbero essere presenti sul campo anche tre giocatori nel limbo. A loro spetterà il compito di convincere il futuro tecnico. D’altra parte, si attendono ancora le ultime rifiniture nei contratti per il ritorno al club di Viale del Fante dei giocatori in prestito lo scorso anno che hanno avuto la conferma. L’elenco dei giocatori pronti a partire è dunque ancora da scrivere.

