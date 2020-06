Calciomercato Palermo, difesa da puntellare: sul taccuino del duo Sagramola-Castagnini c’è anche Filippo De Col. I dettagli

“La difesa sarà il reparto in cui il Palermo avrà meno bisogno di intervenire sul mercato, ma Castagnini si sta già muovendo alla ricerca di qualche «puntello» d’esperienza“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, analizzando le prime mosse di mercato del club rosanero. Se da una parte la società di viale del Fante lavora per cercar di confermare i calciatori in prestito che nella stagione appena trascorsa hanno trascinato la squadra in vetta alla classifica di Serie D (si attende l’ufficialità della promozione in C), dall’altra il duo Sagramola-Castagnini è al lavoro per cercare di completare il pacchetto arretrato.

Tra i calciatori finiti nel taccuino del Palermo c’è Filippo De Col, terzino destro classe 93 attualmente sotto contratto con la Virtus Entella in Serie B. In questo campionato il difensore, a causa di una frattura al piede, ha disputato solamente due gare. Ventisei anni e tanta esperienza nella serie cadetta tra Virtus Lanciano, Spezia e Cesena, prima di passare al club ligure a gennaio scorso.

“Il suo nome era già entrato nelle cronache legate al Palermo per altri motivi: era stato lui a denunciare l’attaccante palermitano Emanuele Calaiò, all’epoca dei fatti al Parma, per dei messaggi inviati prima della sfida tra gli emiliani e lo Spezia del 2018, gara che valse la promozione dei ducali in Serie A, con i rosa costretti ai play-off. Il caso si concluse con una multa per il Parma e una squalifica per Calaiò“, conclude il quotidiano.