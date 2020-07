Calciomercato Palermo, De Rose nel mirino dei rosanero: sul centrocampista in pressing anche il Modena

“Assalto al capitano. Ciccio De Rose, pilastro di una Reggina tornata ad essere protagonista assoluta dopo anni decisamente complicati, potrebbe presto finire al centro di un autentico intreccio di mercato“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta del Sud, parlando del futuro del centrocampista e capitano amaranto, Franceso De Rose. Il mediano classe 1987 fa gola a diversi club di Serie C, col Modena in pole. Oltre ai gialloblù, però, su De Rose ci sarebbe in pressing il Palermo, che vorrebbe rinforzare il suo centrocampo con gente di esperienza nella terza serie, ma tutto dipenderà dalla Reggina.

“Non è scritto da nessuna parte infatti, che il club dello Stretto decida di privarsi di un elemento che ha un grande peso all’interno del gruppo, e che oltretutto è un fedelissimo di Mimmo Toscano, con il quale ha vinto tre campionati tra Cosenza e Reggio Calabria. Prima di decidere se intavolare o meno una trattativa vera e propria, Taibi e Toscano affronteranno la questione col diretto interessato, la cui titolarità in serie cadetta sarebbe in ogni caso a rischio, visto il probabile arrivo di Lorenzo Crisetig in quella zona di campo“, si legge sul quotidiano.