Calciomercato Palermo, da Brunori a Dall’Oglio: le ultime sulle trattative del club

Ore caldissime per il completamento dell'organico a disposizione di Giacomo Filippi: il ds Castagnini lavora alacremente sul calciomercato

Il direttore sportivo del Palermo, Renzo Castagnini, è al lavoro per completare l'organico a disposizione di Giacomo Filippi. La questione riguardante l'approdo in Sicilia di Brunori è legata a cause meramente brucratico-sanitarie e, pertanto, per l'arrivo dell'ormai ex attaccante della Juventus Under 23 a Palermo sembra essere questione di ore. Quello di Brunori sarà, con ogni probabilità, l'ultimo colpo per completare il roster offensivo a disposizione di Filippi in quanto manca un solo slot per il completamento della rosa e staff tecnico e dirigenza rosanero sembrerebbero essere intenzionate ad occuparlo acquistando il cartellino di un centrocampista di spessore.