Calciomercato Palermo, Corazza in pole per l’attacco ma c’è la concorrenza: il Modena e l’ipotesi Zaro…

E’ Simone Corazza l’obiettivo numero uno del Palermo.

Secondo quanto riportato dal ‘Giornale di Sicilia’, alla luce dell’accordo che Paponi ha trovato di recente con il Padova, l’attaccante di proprietà della Reggina ed ex Sampdoria sarebbe balzato in pole position tra i desideri della dirigenza rosanero. “La sinergia tra il club rosanero e i calabresi neopromossi in Serie B potrebbe non limitarsi al solo capocannoniere amaranto della scorsa stagione, che rientra nella lista dei ‘sacrificabili’. La Reggina è disposta a cederlo e il Palermo, dopo un incontro tra il ds Castagnini e l’omologo Taibi nelle scorse settimane, ha valutato con attenzione la possibilità di portare l’attaccante in Sicilia. Non più un’opzione nel mucchio, ma un profilo appetibile, per quanto la concorrenza non manchi”.

Il centravanti classe 1991, d’altra parte, è finito nel mirino del Modena che – come informa ‘La Gazzetta di Modena’ – potrebbe ingaggiare Corazza “da un’operazione collaterale”. “E’ delle ultime ore, infatti, la notizia dell’interesse del Palermo per il difensore canarino Giovanni Zaro (’94), il cui futuro a Modena sembra in bilico nonostante un ulteriore anno di contratto. Il club rosanero è proprio la squadra che più sta facendo la corte a Corazza assieme ai canarini e, dovesse insistere per Zaro, potrebbe dunque mollare la presa sull’attaccante spingendolo verso la Ghirlandina”, si legge.

Tuttavia, quello di Corazza non è certamente l’unico profilo che la dirigenza rosanero sta valutando. Nel mirino di Sagramola e Castagnini, infatti, vi sarebbe anche Brighenti, seguito da Caturano della Virtus Entella, Di Piazza del Catanzaro, Biasci del Carpi e Gliozzi. Sullo sfondo, anche le ipotesi Magnaghi del Pordenone e del marocchino Rachid Arma,

35enne in uscita dal Vicenza. “Il giocatore, in realtà, sarebbe stato proposto al club rosanero, che però avrebbe intenzione di puntare su profili più giovani per ricostruire il settore offensivo”, conclude il ‘Giornale di Sicilia’.