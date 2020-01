Calciomercato Palermo, colpo in attacco: fatta per Floriano, a breve la firma. I dettagli

“Ultime ore di attesa per Floriano. Il Bari ha dato il via libera all’attaccante, che tra domani e dopodomani è atteso in Sicilia per firmare il proprio contratto con il Palermo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del mercato in entrata del Palermo. I rosanero, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Andrea Silipo dalla Roma, sono pronti a perfezionare l’ingaggio di Roberto Floriano. L’esterno d’attacco classe 1986 ha trovato l’accordo per la rescissione del contratto che lo lega al Bari e da lunedì dovrebbe già essere a disposizione di mister Pergolizzi.

“Con la dirigenza palermitana sembra essere stato superato anche il nodo contrattuale, relativo ad una permanenza in Sicilia anche nella prossima stagione, in caso di promozione del Palermo in Serie C. L’unica formalità che separa Floriano dal trasferimento alla corte di Pergolizzi è lo svincolo dal Bari, che potrebbe essere ufficializzato già in giornata“, si legge.

Velocità, dribbling e gol. Floriano è il profilo ideale per sostituire Mario Alberto Santana, che sarà costretto a stare ai box per quattro mesi. Mancino puro, lo scorso anno in D con i galletti ha realizzato ben tredici reti: “Per i rosa, verosimilmente, dovrebbe essere l’ultimo innesto. Dopo il 2001 Silipo giunto in prestito dalla Roma, con Floriano si completerebbe l’attacco, mentre negli altri reparti non sono previsti ulteriori arrivi. A meno che, da qui alla chiusura del mercato tra i professionisti, non emergano lacune“, conclude il quotidiano.