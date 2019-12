Calciomercato Palermo, chiude il mercato dei dilettanti: occhi puntati su Floriano. I dettagli

“Il mercato di dicembre, come prevedibile, si chiude senza botti per il Palermo, che però attende la riapertura delle lista tra i professionisti per cercare di piazzare almeno un colpo“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del calciomercato in entrata del Palermo. La finestra trasferimenti per i dilettanti si è chiusa ieri alle ore 19, con la società rosanero che non ha effettuato nessun movimento. Adesso il club di viale del Fante ha però ancora la possibilità di rinforzare il proprio organico attraverso la lista svincolati, oppure a partire dal 2 gennaio, quando aprirà i battenti la sessione invernale di calciomercato per le società professionistiche.

L’obiettivo principale per il Palermo è quello di trovare un sostituto a Mario Alberto Santana, che ha subito la frattura del tendine d’Achille e dovrà stare lontano dai campi da gioco per circa quattro mesi. “Il nome che sta prendendo quota in queste ore è quello di Floriano, esterno offensivo del Bari, che quest’anno non sta trovando molto spazio in Serie C“.

Il centravanti piace anche ad altre squadre di Serie C e Serie D, Foggia e Audace Cerignola su tutte. Floriano è stato proposto alla dirigenza rosanero ed avrebbe attirato le attenzioni del duo Sagramola-Castagnini. I dirigenti del club di viale del Fante stanno facendo le loro valutazioni, col calciatore che chiede garanzie circa la sua conferma in caso di eventuale promozione in C.

Per rinforzare l’organico a disposizione di Pergolizzi la società, al momento, sembra intenzionata ad effettuare solamente un acquisto, ovvero il sostituto di Santana, ma non è da escludere che possa arrivare qualche altro tassello in altri ruoli. Sagramola e Castagnini sono a lavoro e valuteranno tutte le eventuali possibilità a mercato in corso…

