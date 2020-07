Calciomercato Palermo, c’è un’altra squadra da costruire: la lista dei desideri reparto per reparto

Incassata la prima promozione, il Palermo pensa già alla prossima stagione.

La dirigenza rosanero ormai da diverse settimane è al lavoro per rinforzare l’organico in vista del prossimo campionato di Serie C, torneo ben più complicato e competitivo rispetto a quello che si è appena concluso. Il club di Viale del Fante partirà da alcune certezze: Alberto Pelagotti, Masimiliano Doda, Edoardo Lancini, Andrea Accardi, Roberto Crivello, Malaury Martin, Alessandro Martinelli, Mario Alberto Santana e Roberto Floriano. Dunque, mezza squadra è praticamente pronta, l’altra mezza – scrive l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’ -, è da creare ex novo.

L’attacco rimane il reparto da puntellare con maggiore urgenza dato che necessitano ancora almeno tre giocatori. Due centravanti di sicuro, in attesa di sviluppi per il rientro di Lucca e con Corazza della Reggina sempre in cima ai desideri del club di viale del Fante.

“I calabresi devono sfoltire l’organico e il loro capocannoniere dello scorso campionato è il primo indiziato a lasciare Reggio, ma il ds Taibi non ha avuto contatti solo col Palermo. Modena e Ternana rimangono attive sulle sue tracce, una concorrenza che potrebbe spingere i rosa altrove. L’elenco dei nominativi sondati da Sagramola e Castagnini è lungo e tra i profili accostati al Palermo in queste ultime ore si aggiunge quello di Santaniello del Picerno, trentenne autore di undici reti nello scorso campionato di Serie C, categoria in cui non ha una particolare esperienza (21 partite senza reti prima di conquistarla di nuovo con i lucani). Le alternative, per il resto, sono le solite: da Brighenti (Monza) a Di Piazza (Catanzaro) e Caturano (Virtus Entella), con Comi (Pro Vercelli) e Biasci (Carpi) sempre nel radar della dirigenza rosanero. La suggestione Di Gaudio non prende ancora piede, anche perché il palermitano è ancora impegnato in campionato con lo Spezia, ma in caso di mancato riscatto da parte dei liguri, il Palermo proverebbe ad inserirsi. Sempre vivo, invece, l’interesse per Marsura del Livorno”.

Buchi da colmare anche a centrocampo: con ormai «blindato dal Pisa, i due titolari certi saranno Martin e Martinelli. Resta da trovare l’accordo con l’Atalanta per Kraja: “Con i bergamaschi è in ballo anche il possibile trasferimento di Colpani, attualmente in prestito al Trapani, mentre ai giallorossi sono state chieste informazioni per Pezzella, prodotto del vivaio capitolino. L’altro titolare dunque verrà fuori dall’elenco che per ora vede presenti anche De Rose (Reggina), Agazzi (Livorno) e Biondi (Catania)”.

Mancano poi i difensori, per quanto il reparto arretrato sia oggi quello più folto, ma con la necessità di trovare qualche rincalzo di livello, soprattutto sulle fasce: “A sinistra, salvo spostamenti di Crivello o Accardi, mancano di fatto due terzini, con Liviero (Vicenza), Beruatto (Juventus U23) e Ceccarelli (Feralpisalò) tra i possibili obiettivi. A destra, con la conferma di Doda, si cerca un profilo di esperienza come Garufo della Reggina. Al centro, se non dovesse concretizzarsi il ritorno di Peretti, si cercherà di portare a casa un giocatore di categoria (Ligi del Carpi o Zaro del Modena). Almeno altri tre elementi, più un portiere di riserva”, scrive il noto quotidiano.