Calciomercato Palermo, casting per l’esterno d’attacco: piacciono Fella e Frediani, suggestione Antonucci

“L’operazione di restyling dell’attacco sta imponendo diverse riflessioni in casa Palermo. Oltre al ruolo di prima punta, ci sono anche le altre posizioni da definire“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, facendo il punto del mercato del club rosanero in vista del prossimo campionato di Serie C. I vertici del club di viale del Fante stanno lavorando per inserire i tasselli giusti per completare l’organico che necessità di innesti in tutti i reparti, considerato che parecchi giocatori che hanno trascinato la squadra alla promozione non rientrano più nel progetto tecnico.

Certo di restare in Sicilia è Floriano, attaccante esterno giunto a Palermo lo scorso inverno dopo esser liberato dal contratto che lo legava al Bari. Per quando riguarda, invece, gli altri due esterni d’attacco che i rosanero vorrebbero riconfermare, Felici e Silipo, bisognerà attendere la decisione di Lecce e Roma, ma l’intenzione è quella di avanzare una proposta per mettere ia disposizione del nuovo tecnico.

Oltre agli under, però, il Palermo ha intenzione di prendere altri attaccanti di spessore. Nel mirino c’è infatti, Giuseppe Fella, del Monopoli, autore di 17 reti nel 17 Girone C della Serie C dietro ad Antenucci del Bari. Oltre a lui piace Marco Frediani della Sambenedettese (in prestito dal Parma) che ha realizzato 5 reti in 22 presenze con la casacca della squadra di San Benedetto del Tronto.

Ultimo in ordine di tempo il nome di Mirko Antonucci, classe ’99 prodotto del vivaio della Roma. Il giovane esterno d’attacco e parecchio talentoso che ha già indossato la maglia dei giallorossi in due occasioni, prima di trasferirsi prima al Pescara e poi lo scorso gennaio al Vitoria Setubal in Portogallo (6 presenze, 1 gol): “A fine campionato dovrebbe tornare nella Capitale, al momento sembrerebbe un obiettivo fuori portata, ma nel calcio mai dire mai“, conclude il quotidiano.