Calciomercato Palermo, casting per l’attacco: Di Piazza il nome nuovo, nel mirino anche Sarao

“Il Palermo rimane alla finestra per dare il via alla campagna acquisti, aspettando la conclusione dei campionati e le scadenze dei contratti per poter iniziare ad approfondire gli interessamenti emersi in queste settimane“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia parlando del mercato in entrata del club rosanero. La società di viale del Fante ormai da circa un mese lavora e monitora i profili che potrebbero essere inseriti in rosa per cercare di fare un campionato di vertice in C, con l’ambizione, non troppo nascosta, di puntare alla serie cadetta. Il reparto che necessita in maniera più consistente nuovi innesti è certamente quello avanzato, dove attualmente vi sono i soli Floriano e Santana.

Tra gli attaccanti che il club rosanero ha inserito nel proprio taccuino c’è Matteo Di Piazza, 32enne centravanti del Catanzaro (contratto fino al 2022) nativo di Partinico. Ma non solo, il Palermo ha, infatti, messo gli occhi anche su Manuel Sarao, attaccante della Reggina (contratto fino al 2021), promossa in Serie B. Gli altri nomi restano quelli di Paponi (sivncolato), Comi (Pro Vercelli) e Biasci (Carpi).