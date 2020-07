Calciomercato Palermo, casting in mediana: Agazzi alternativa a De Rose. La situazione

Il Palermo porta avanti i casting

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulle mosse di mercato che il club di Viale del Fante intende attuare in mediana. Il duo Castagnini-Sagramola è infatti alla ricerca di un giocatore esperto e di qualità che possa affiancare, nella prossima stagione di Serie C, i confermati Malaury Martin e Alessandro Martinelli ma che possa anche adattarsi ad eventuali cambi di modulo. Nei giorni scorsi, occhi puntati su Francesco De Rose, ma la strada per l’arrivo in rosanero del centrocampista della Reggina sembra essere in salita. È per questa ragione che la società sta valutando altre alternative. Tra queste, in particolare, Davide Agazzi. Il classe ’93 di proprietà del Livorno, nella scorsa annata in Serie B, ha collezionato 25 presenze e due reti.

“Per la pista De Rose – si legge sul noto quotidiano – iniziano ad aumentare gli ostacoli: da un lato il Palermo deve fare i conti con la concorrenza dell’Avellino, dall’altro restano da superare le resistenze del tecnico amaranto Toscano, che intende puntare ancora sul proprio capitano. Anche per questo motivo, i rosa hanno sondato il terreno per altri profili, come quello di Agazzi, destinato a lasciare Livorno dopo la retrocessione degli amaranto in Serie C. Questo per quanto riguarda i possibili innesti di esperienza, ma in viale del Fante si tengono

d’occhio anche rinforzi anagraficamente più giovani come Biondi del Catania, Colpani dell’Atalanta e Pezzella della Roma“.

