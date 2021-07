Calciomercato Palermo, Castagnini piomba su Fella: i dettagli dell’operazione

Dopo l'arrivo nel Capoluogo siciliano di Edoardo Soleri, Renzo Castagnini è al lavoro per portare in rosanero Giuseppe Fella

Dopo l'arrivo nella cittadina di Edoardo Soleri - secondo quanto riportato dal noto quotidiano - il ds Castagnini sarebbe a lavoro per portare in rosanero Giuseppe Fella. L'ex Avellino è seguito anche dal Catanzaro e da club di B come il Cittadella ma il peso specifico della piazza palermitana potrebbe essere un fattore chiave nella decisione dell'attaccante di proprietà della Salernitana.