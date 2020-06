Calciomercato Palermo, caccia al bomber: tornano in auge i nomi di Comi e Saraniti. La situazione

“Da un anno all’altro può cambiare tanto“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parlando dei possibili nuovi innesti del Palermo. Il club rosanero, promosso in Serie C, lavora per costruire un organico competitivo e che possa lottare per le posizioni di vertice nel campionato di terza serie. Tra i reparti da rinforzare maggiormente c’è sicuramente quello avanzato dove attualmente sono stati confermati solamente Floriano, Santana e Lucca, con quest’ultimo si legherà ai rosanero nelle prossime settimane.

Nel taccuino del duo Sagramola-Castagnini si sono anche Comi e Saraniti, due profili che il club rosanero ha seguito con particolare insistenza anche la scorsa estate, ma i due alla fine decisero di declinare l’offerta rosanero, visto che avevano ancora due anni di contratto con le rispettive società professionistiche, ovvero Pro Vercelli e Lecce.

Tra i due, probabilmente, quello che piace di più ai vertici del Palermo è Comi. Il centravanti 28enne ex Primavera del Torino in questa stagione ha siglato 6 reti in 24 presenze, mentre il palermitano Saraniti, 31 anni, solamente 3, ma la sua stagione è stata condizionata da un infortunio. Il club rosanero è in ottimi rapporti col Lecce e presto si siederanno al tavolo per discutere del futuro di Felici…

