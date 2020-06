Calciomercato Palermo, caccia al bomber: per la Serie C serve un attaccante da doppia cifra

“La ripresa dei campionati professionistici diventa per il Palermo l’occasione di visionare i futuri colpi di mercato“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando delle strategie del club rosanero per costruire l’organico in vista della prossima stagione. I calciatori che verranno confermati sono pochi, per il resto il duo Sagramola-Castagnini avrà l’arduo compito di allestire una squadra di livello per cercare di puntare alla promozione in cadetteria fin da subito, come richiesto dalla proprietà.

Il reparto che necessita di maggiori interventi è certamente l’attacco, dove gli unici che resteranno in maglia rosanero saranno probabilmente Floriano e Lucca. “L’identikit è tanto semplice quanto prevedibile: il Palermo cerca un attaccante capace di garantire la doppia cifra di marcature in Serie C. L’età è un fattore preso in considerazione, motivo per cui un profilo come quello di Daniel Ciofani della Cremonese è passato in seconda fila, ma la storia del campionato di Serie C al sud dice che senza un bomber da più di dieci reti non si vince“, si legge.

Ricciardo e Sforzini sembrano destinati all’addio. Il loro futuro (contratto il scadenza il prossimo 30 giugno) è legato al nuovo tecnico. Qualora infatti il prossimo allenatore del Palermo dovesse volerli il club rosanero sarebbe pronto ad accontentarlo. Bisognerà quindi attendere il termine dei campionati, col il Palermo che per la panchina sogna sempre Boscaglia, Caserta piace e intriga, mentre le piste che portano a Toscano e Italiano restano parecchio complicate.