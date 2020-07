Calciomercato Palermo, il taccuino di Sagramola e Castagnini: ci sono Brighenti, Caturano e Gliozzi

“Un tris di bomber messi nel taccuino per un mercato che ancora deve sbloccarsi. Il Palermo allunga la lista degli attaccanti valutati in questa fase interlocutoria, in attesa della fine dei tornei professionistici“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando degli obiettivi per la prossima stagione del club rosanero. I dirigenti della società di viale del Fante stanno seguendo con attenzione diversi attaccanti, consapevoli del fatto che il reparto offensivo necessita di diversi innesti, dopo gli addii di Ricciardo, andato al Seregno, e Sforzini, che resta in attesa di una chiamata.

“Il «listone» della spesa è ancora ampio e nei prossimi giorni dovrà per forza di cose esserci una sforbiciata, ma nel frattempo i nomi si sommano. A quelli già noti, se ne sono aggiunti (almeno) tre: Brighenti del Monza, Caturano della Virtus Entella e, seppur defilato, Corazza della Reggina. Per i primi due ci sono stati interessamenti concreti e la concorrenza non manca, per il terzo attualmente non si registrano contatti“, si legge.

Per quanto concerne Brighenti, inizialmente sembrava non rientrasse tra i profili seguiti, ma in realtà la società rosanero lo starebbe monitorando anche se non è in pole. Sempre del club brianzolo il club di viale del Fante segue Gliozzi, di proprietà del Sassuolo: “Il Palermo, per ora, non ha fretta. Aspetta, consapevole di avere alternative: dallo svincolato Paponi ai vari Biasci (Carpi), Comi (Pro Vercelli) e Di Piazza (Catanzaro). Un casting di mercato che lì davanti è solo all’inizio“, conclude il quotidiano.