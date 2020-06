Calciomercato Palermo, Caccetta a un passo: il centrocampista è un pupillo di Boscaglia

“Incassata la prima promozione e nonostante le polemiche degli ultimi giorni tra Mirri e il vice presidente Di Piazza, in casa rosanero si pensa già alla prossima stagione“.

Apre così l’edizione odierna de La Repubblica parlando dei progetti del Palermo. Il club di viale del Fante è al lavoro per allestire una squadra competitiva in vista della Serie C e nonostante le diatribe interne tra le due anime della società, il duo Sagramola-Castagnini è alla ricerca dei profili giusti per rinforzare l’organico. Di certo si ripartirà da alcune certezze, ma la necessità è quella di trovare innesti che possano far fare il salto di qualità alla squadra.

“Sono certi di indossare la maglia rosanero anche la prossima stagione il portiere Pelagotti, i difensori Lancini, Accardi e Crivello, i centrocampisti Martin e Martinelli e l’attaccante Floriano. Molti di loro vantano alcune presenze tra serie A e B. Anche i giovani Doda e Lucca saranno riconfermati. Per Peretti, Kraja, Felici e Silipo bisognerà invece attendere ancora, poiché legati contrattualmente ad altre società e in attesa di conoscere il proprio futuro“, si legge.

Il nome nuovo per il centrocampo è, invece, quello di Cristian Caccetta, centrocampista della Paganese. Per il 33enne nativo di Partinico i rosanero si sono mossi in sordina, consci del fatto di dover fare una squadra col giusto mix tra giovani ed esperti. L’ex Trapani e Catania è uno dei pupilli di Boscaglia, un dei nomi in lizza per il dopo Pergolizzi. Oltre al tecnico gelese in corsa per la panchina rosanero ci sono Caserta (Juve Stabia), Tedesco, Auteri, Sannino e Grassadonia: “La sensazione, però, è che si dovrà ancora attendere per conoscere il futuro allenatore rosanero“, conclude il quotidiano.