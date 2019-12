Calciomercato Palermo, budget limitato: si cerca solo il sostituto di Santana. La strategia della società rosanero

“Sgombriamo il campo da ogni equivoco, nella sessione invernale di mercato il Palermo ha intenzione di fare una sola operazione“.

Apre così l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport parlando del mercato in entrata della società rosanero. Il club di viale del Fante non sembra intenzionato a rivoluzionare la rosa a disposizione di Pergolizzi, ma piuttosto si limiterà a trovare un sostituto di Mario Alberto Santana, che rimarrà ai box per diversi mesi dopo la frattura del tendine d’Achille rimediata nel corso del match contro l’Acireale: “Il Palermo anche nella seconda parte di stagione resterà pressapoco com’è“, si legge.

Le motivazioni di tale scelta sarebbero molteplici, a partire dal budget limitato per effettuare la campagna di rafforzamento. Oltre a ciò anche i cinque punti di vantaggio fin qui accumulato sul Savoia e l’ottimo rendimento della squadra, che fin qui ha vinto 13 delle sedici partite fin qui disputate. L’organico è perciò ritenuto già valido così com’è: “Si preferisce salvaguardare gli equilibri, tattici ed interni, creatisi in questi mesi vincenti. Altri innesti potrebbero metterli in discussione senza dare garanzie di successo“.

Un ulteriore nodo è anche quello relativo alle difficoltà legate al merito della società dilettantistiche che, qualora volessero acquistare un giocatore di categoria superiore, dovrebbero convincere il ragazzo a svincolarsi dall’attuale contratto in essere. Con l’accordo che, anche se dovesse andare in porto, durerebbe solamente cinque mesi, per poi essere ridiscusso nella prossima stagione sportiva.

“Se sarà una strategia giusta come sempre lo indicherà il campo. La società si fida della rosa costruita in estate, peraltro di gran fretta. I ricambi da più parti richiesti, per il Palermo sono già nel proprio nucleo. Ci sono giocatori che hanno visto poco il campo ma che nel girone di ritorno potrebbero diventare essenziali per dare fiato a coloro fin qui titolari o per proporre soluzioni nuove“, conclude il quotidiano.

