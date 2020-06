Calciomercato Palermo, budget da 6 milioni: conferme, obiettivi e progetti per la Serie C. Il punto

Il piano C.

Il Palermo attende il verdetto della promozione ta i professionisti da parte del consiglio federale della FIGC, ma intanto inizia a preparare e gettare le basi per la prossima stagione tra i professionisti. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, fa il punto sul mercato dei rosanero, diviso tra conferme nuovi obiettivi e cambi di strategia negli accordi da prendere con calciatori e club.

Tra le conferme ci sono certamente Pelagotti, Lancini, Crivello, Doda, Martinelli, Martin, Floriano e probabilmente Lucca, ma la società è al lavoro per avere ancora alcuni giovani calciatori che nella scorsa stagione sono giunti in Sicilia con la formula del prestito. Kraja, Langella e Silipo sono ormai dei veri e propri obiettivi per costruire l’organico che avrà il compito di lottare per la vittoria del torneo.

Calciomercato Palermo, rivoluzione sulle corsie: idea Marsura, pressing per De Col

I contratti di tutti i calciatori in rosa scadranno il prossimo 30 giugno e per il prossimo anno andranno rimodulati, aumentando ingaggio ( i big guadagneranno tra 100 e 150 mila euro) e durata degli accordi: “Gli elementi più interessanti che il Palermo aveva preso a titolo definitivo (Doda e Lucca ma anche per Rizzo Pinna c’è una chance) hanno già ricevuto una proposta. Castagnini in queste settimane ha iniziato impaziente lavoro di tessitura e reperimento di informazioni su ragazzi che possono fare al caso del Palermo“, si legge.

Per quanto concerne gli accordi per i prestiti i rosanero cambieranno naturalmente strategia rispetto alla stagione appena trascorsa, cercando intese che prevedano una possibilità di riscatto a favore del Palermo. Tipologia di trattative che la società di viale del Fante sta già provando ad impostare per Felici, Silipo, Kraja, Langella, Fallani e Peretti: “Accardi potrebbe restare come simbolo di appartenenza e continuità, da valutare gli altri palermitani della rosa, infine in bilico ma non ancora deciso il futuro di Sforzini“, conclude il quotidiano.

Calciomercato Palermo, Fedato il nome nuovo: rosanero a caccia di rinforzi in tutti i reparti