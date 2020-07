Calciomercato Palermo, aumenta la concorrenza per Corazza: la strategia di Sagramola e Castagnini…

È Simone Corazza l’obiettivo numero uno del Palermo per il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato dal ‘Giornale di Sicilia’,però, il centravanti classe ’91 piace pure a Modena e Avellino: aumenta, dunque, la concorrenza per gli obiettivi in attacco mirati dalla dirigenza rosanero. Tuttavia, quella che vede protagonista il capocannoniere della promossa Reggina, potrebbe non essere l’unica «battaglia» di mercato nella quale verrà coinvolto il club di Viale del Fante.

“Oltre a Corazza, rimane in piedi la pista Brighenti, sebbene l’esperto centravanti del Monza sia nel mirino del Como e non sembri intenzionato ad allontanarsi troppo da casa. Nel taccuino del Palermo, inoltre, restano i nomi già sondati in passato: Comi (Pro Vercelli), Di Piazza (Catanzaro), Caturano (Virtus Entella) e Simeri (Bari), oltre a Gliozzi del Sassuolo, Biasci del Carpi e Magnaghi del Pordenone. Per quanto riguarda gli altri reparti, la dirigenza rosanero rimane in attesa di Atalanta e Roma per poter discutere sull’eventuale approdo in Sicilia di Colpani (centrocampista dei bergamaschi, attualmente in prestito al Trapani) e Pezzella (di proprietà dei giallorossi, lo scorso anno in prestito al Modena in Serie C). Oltre a loro, per la mediana si guarda sempre a Reggio Calabria, con De Rose in cima alla lista della spesa (così come il terzino Garufo) con Agazzi del Livorno, Davì del Modena e Biondi del Catania come possibili alternative”.

Con gli addii di Giovanni Ricciardo, accasatosi al Seregno, e Ferdinando Sforzini, attualmente libero, ma cercato dall’Fc Messina, i rosanero puntano al ritorno dello svincolato Lucca, oltre che chiaramente ad un innesto di spessore dal mercato. Vista l’assenza di una prima punta in organico, il duo Sagramola-Castagnini sarà dunque chiamato ad intervenire con maggiore urgenza.