Calciomercato Palermo, attacco da rivoluzionare: Sforzini torna a casa, Comi nel mirino. Il punto sugli obiettivi rosanero

“Il soggiorno a Palermo è finito anche per Sforzini, partito ieri dalla Sicilia per tornare nella sua Roma“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia facendo il punto sulla situazione attaccanti del club rosanero. La società di viale del Fante da qualche settimana lavora sotto traccia per costruire l’organico che nella prossima stagione dovrà affrontare il campionato di Serie C (si attende l’ufficialità), torneo parecchio più impegnativo e competitivo rispetto a quello di Serie D.

Per quanto concerne Ferdinando Sforzini il Palermo sta ragionando, ma con tutta probabilità l’intero pacchetto offensivo verrà rivoluzionato. Il futuro di diversi calciatori che hanno fatto la differenza nel campionato appena trascorso verrà deciso di concerto con il nuovo allenatore, mentre per alcuni è già tempo di addio, come è stato comunicato a Ricciardo qualche giorno fa.

Tra i profili finiti nel mirino del duo Sagramola-Castagnini c’è Gianmario Comi, attaccante in forza alla Pro Vercelli, squadra con la quale ha fin qui realizzato sei reti in ventiquattro presenze: “Lo stesso Comi era già stato accostato al Palermo quest’estate, prima che i rosa chiudessero l’accordo con Sforzini, ma il giocatore preferì giocarsi le proprie chance tra i professionisti, pur essendo inizialmente fuori dai piani della Pro Vercelli“, si legge.

Piccolo e Ciofani della Cremonese continuano a suscitare interesse, m ogni discussione in questo senso è ancora prematura. Pe ala mediana occhi puntati sul centrocampista della Pergolettese, Giovanni Sbrissa, ormai finito ai margini nel club lombardo. Per la difesa resta viva la pista che porta a De Col della Virtus Entella, sempre in attesa della conferma di Doda, uno degli under che con tutta probabilità continuerà ad indossare la maglia del Palermo.

