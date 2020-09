Calciomercato Palermo, attacco al completo: Kanoute atteso in città, preso Rauti dal Torino

“Il Palermo completa l’attacco”.

Apre così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i fari in casa Palermo. La dirigenza rosanero, alla ricerca di un attaccante che possa ricoprire più ruoli nel reparto, è riuscita “ad appianare le distanze col Catanzaro per il trasferimento di Kanoute”. Il calciatore classe ’93, esterno offensivo, seconda e prima punta, che sin da subito si è detto pronto a lasciare la Calabria nonostante fosse legato è legato al club da un contratto che scadrà il prossimo anno, oggi “è atteso in città”.

L’attaccante senegalese – che nel corso dello scorso campionato di Serie C ha messo a segno sei gol in 26 presenze – avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club di viale del Fante per un contratto biennale. Ma non è finita qui. Il duo amministrativo composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini, infatti, avrebbero messo a segno un altro colpo di mercato, si tratta di Nicola Rauti, scovato tra i giovani della Primavera del Torino. “Il club di viale del Fante ha l’accordo con i granata per il trasferimento in prestito del centravanti classe 2000 che vanta anche una convocazione in prima squadra nell’esordio in campionato dello scorso 19 settembre”.

Il Palermo, che è riuscito a battere la concorrenza di parecchie squadre di Serie B, attende solo di formalizzare l’accordo col giocatore per completare un reparto offensivo dove già sono presenti altri Lorenzo Lucca e Andrea Silipo.