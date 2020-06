Calciomercato Palermo, asse con la Roma: Pezzella nel mirino dei rosanero

“L’identikit per il centrocampo corrisponde a determinate caratteristiche: giovane, ma con un po’ esperienza. Il Palermo sta facendo il casting per la zona mediana secondo questi requisiti“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, parlando degli obiettivi di mercato del club rosanero. In attesa che vengano conclusi i campionati, la società di viale del Fante inizia a gettare le basi per costruire l’organico che affronterà il prossima campionato di Serie C. L’ossatura sarà quella che ha conquistato la promozione, ma in rosa verranno aggiunti giocatori col giusto mix di età ed esperienza.

Palermo, tra mercato e conferme: il tridente per la C. Santana e Floriano i punti di partenza

Per la zona mediana, l’ultimo nome in ordine di tempo, dopo quelli di Colpani e Carriero, è quello di Salvatore Pezzella, centrocampista cresciuto nel settore giovanile della Roma, che nell’ultima stagione ha militato nel Modena, collezionando 24 presenze e due reti: “Giocatore duttile, regista che è in grado di esprimersi molto bene anche come mezzala, Pezzella per molti addetti ai lavori potrebbe ripercorrere le orme di Lorenzo Pellegrini, altro talento uscito dal vivaio giallorosso“, si legge.

Pezzella, rientrato alla Roma per fine prestito, ha attirato l’attenzione di diverse società. Sagramola e Castagnini stanno monitorando la situazione del ragazzo, per comprendere la fattibilità dell’operazione. I rapporti con la società giallorossa sono più che buoni, ne è la testimonianza l’operazione di ritorno in rosanero per Silipo, talentuoso esterno d’attacco classe 2001.

Tra i calciatori nel mirino dei rosanero, infine, potrebbe finirci anche Bruno Vicente del Catania. Duttile centrocampista brasiliano che Caserta, probabile prossimo allenatore del Palermo, ha avuto alla Juve Stabia. I due non si sono lasciati benissimo ma “nel calcio mai dire mai, ricucire i rapporti, a volte ,può essere un’opportunità per entrambi gli interessati“, conclude il quotidiano.