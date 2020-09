Calciomercato Palermo, assalto a Luperini: si attende lo svincolo dal Trapani. Situazione e dettagli

“Il Palermo sta alla finestra in attesa di novità da Trapani. Lo svincolo di Luperini potrebbe essere addirittura questione di ore”.

Apre così l’odierna edizione del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori su Gregorio Luperini, concreto obiettivo di mercato del duo amministrativo composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini. Il centrocampista classe ’94, stanco del caos che da mesi attanaglia il club granata, avrebbe trovato l’intesa per la risoluzione consensuale del contratto che lo lega al Trapani, ma il mancato insediamento del nuovo consiglio di amministrazione blocca la ratifica di ogni tipo di accordo. Sul giocatore però “c’è anche la Salernitana, in Serie B, ma senza lo svincolo non si possono avviare trattative”. La dirigenza rosanero, dunque, resta in attesa.

Trapani, Pettinari e Luperini chiedono risoluzione contrattuale: lo svincolo potrebbe essere imminente. La situazione

Nella giornata di venerdì è in programma l’udienza al collegio arbitrale per la richiesta effettuata sia da Luperini che da Stefano Pettinari. Ragion per cui, il calciatore già entro questo fine settimana potrebbe liberarsi dal Trapani. Il Palermo dal canto suo “avrebbe individuato in lui il profilo ideale per completare il centrocampo ed esaudire una delle richieste di Boscaglia, che spera sempre in un rinforzo per reparto da qui alla chiusura della campagna acquisti”. Tra le altre cose, tra due giorni, la Lega Pro dovrebbe approvare l’allargamento delle liste da 22 a 24 elementi, dunque il Palermo “con quattro potenziali rinforzi da raccogliere sul mercato, potrebbe non limitarsi solo al centrocampo”, scrive il noto quotidiano.

Trapani, Pettinari shock: “Situazione drammatica, ci siamo allenati con un positivo. Non siamo tutelati”