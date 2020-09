Calciomercato Palermo, arriva l’annuncio del Monza: Palazzi è ufficialmente un nuovo giocatore rosanero

Già da qualche giorno agli ordini di Boscaglia nel ritiro estivo di Petralia Sottana.

Da oggi, Andrea Palazzi, centrocampista di proprietà del Monza, scuola Inter, è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo.

Il calciatore nato a Milano, classe 1996, arriva in Sicilia con la formula del prestito annuale e va a rinforzare un reparto al momento orfano di Alessandro Martinelli al momento alle prese con significativi problemi fisici. Interno duttile, bravo nell’interpretare al meglio le due fasi, Palazzi può giocare sia davanti la difesa che da mezzala in zona mediana del campo. Visione e tempi di gioco, piede educato e discreta intensità, il ragazzo si è già fatto notare per le sue attitudini in questo primo scorcio di preparazione con i nuovi compagni. In data odierna il Monza ha ratificato il suo passaggio al club i Viale delò Fante con la seguente nota sul proprio sito ufficiale.