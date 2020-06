Calciomercato Palermo, il futuro è adesso: prima gli under, poi i nuovi acquisti. I dettagli

“Con la stagione finita a marzo e la testa già a settembre, il Palermo può godere di un enorme vantaggio temporale sulle future concorrenti per costruire la propria squadra in vista del prossimo campionato di Serie C“.

Apre così l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, parlando dei programmi del club rosanero per affrontare la Serie C. La società di viale del Fante ha un margine di vantaggio rispetto alle altre squadre di terza serie, con alcune di loro che torneranno in campo per completare e chiudere definitivamente la stagione. Sagramola e Castagnini sono già al lavoro per costruire e rinforzare l’organico del Palermo, ma al momento alcune ipotesi sono premature.

Sicuramente verranno confermati sette elementi: Pelagotti, Accardi, Crivello, Lancini, Martin, Martinelli e Floriano. Per il resto il Palermo si sta muovendo per provare a confermare anche alcuni giovani, oltre a Doda e Lucca, ormai certi di restare in Sicilia. L’obiettivo della dirigenza è quello di provare a mantenere, con una formula diversa rispetto a quella del prestito secco gli under che hanno ben figurato in D: Felici, Silipo, Peretti, Langella, Kraja e Fallani.

In entrata tra i nomi che circolano ci sono quelli di De Col, Marsura, Fedato, Piccolo e Paponi. Quest’ultimo liberatosi dal Piacenza e che conosce bene Caserta, essendo stato allenato dall’ex centrocampista proprio nella Juve Stabia, ma i due non sembrano essersi lasciati nel migliore dei modi. Tutti nomi di categoria e che potrebbe sicuramente portare esperienza e qualità alla squadra rosanero: il duo Sagramola-Castagnini è pronto ad entrare in azione.