Calciomercato Palermo, ag. Corrado: “Nicolò è pronto a riprendersi il tempo perso, vuole affermarsi in rosanero”

Calciomercato asfittico, opaco e deludente.

L’ultimo giorno di mercato in casa Palermo si è chiuso senza sorprese, nonostante il direttore sportivo Renzo Castagnini si trovasse all’Hotel Sheraton di Milano per valutare qualche occasione last-minute. Due i giocatori in vetrina nelle ultime 24 ore: Andrea Saraniti e Nicolò Corrado. Il terzino di proprietà dell’Inter, infatti, era finito nel mirino della Feralpisalò, ma non è mai nata una vera e propria trattativa. Le offerte pervenute nei giorni scorsi sono state tutte declinate.

Sul futuro di quest’ultimo, si è espresso l’agente dello stesso, Daniele Amerini, intervenuto ai microfoni di TMW: “Nicolò vuole affermarsi in rosanero. Ha sposato il progetto ed è pronto a riprendersi il tempo perduto dopo essere stato fermato dal covid e da alcuni infortuni muscolari”.

“Sono arrivate offerte e proposte da altri club ma di comune accordo con la società abbiamo deciso di restare al Palermo – ha proseguito l’agente di Corrado -. Niccolò si trova bene lì, il Palermo lo ha aspettato e ora la speranza è quella di ripagarlo sul campo e di far vedere il suo potenziale. Del resto finchè è stato al 100% ha sempre giocato titolare”, ha concluso Amerini.