Calciomercato Palermo, addio a Corazza: ufficiale il passaggio dell’ex Reggina all’Alessandria

Decisa la destinazione di Simone Corazza.

L’attaccante classe ’91, seguito da diverse compagini tra cui il Palermo, ha deciso di approdare in Serie C all’Alessandria, lasciando la Reggina dopo una stagione da protagonista con 14 reti all’attivo e la successiva promozione in Serie B. Un acquisto di spessore per la formazione dei grigi superando la concorrenza dei rosanero che avevano provato con il duo Sagramola–Castagnini a trovare un’accordo con l’esperto attaccante nato a Latisana.

Corazza firmerà per l’Alessandria un contratto triennale. Di seguito il comunicato ufficiale del team piemontese: “Simone Corazza arriva con grandi credenziali e sottoscrive un contratto triennale, scegliendo i Grigi che nella trattativa hanno battuto l’agguerrita concorrenza di altri club importanti. Reduce da una grande stagione con la Reggina, culminata con la promozione in serie B, con 14 gol all’attivo, Corazza è attaccante di grande affidabilità: per lui in carriera 296 gare ufficiali e 87 reti. Benvenuto bomber!”.