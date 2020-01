Calciomercato Napoli, Petagna a un passo: trattativa con la Spal in dirittura d’arrivo. La situazione

Andrea Petagna a un passo dal Napoli.

In queste ore, il club partenopeo e la Spal starebbero, infatti, limando gli ultimi dettagli prima del trasferimento del fantasista classe ’95 all’ombra del Vesuvio: le due società starebbero velocizzando la chiusura della trattativa, così da permettere al giocatore di sostenere le visite mediche già nella giornata di domani.

Dunque, il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, dopo l’arrivo della coppia Demme-Lobotka, già a disposizione di mister Gennaro Gattuso, e la chiusura dell’affare Rrahmani per giugno, è pronto a battere un nuovo colpo di mercato. Una volta chiusa definitivamente l’operazione – riferisce il portale ‘Gianlucadimarzio.com’- , Petagna rimarrà in prestito fino a giugno alla Spal, per dare una mano ai propri compagni a raggiungere l’obiettivo salvezza.