Calciomercato Napoli, l’ex elettricista che ha stregato De Laurentis: ecco chi è Boulaye Dia, l’attaccante che tallona Mbappè in Ligue 1

Boulaye Dia è il nuovo obiettivo del Napoli.

Dopo l’acquisto di Osimhen nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato la società partenopea punta un altro gioiello militante in Ligue 1. L’attaccante in forza al Reims sta mostrando sempre più il suo potenziale, attirando l’attenzione di molti top club in giro per l’Europa. Uno di questi è proprio quello azzurro, che già da qualche tempo ha gli occhi puntati sul campionato francese e sui talenti che quest’ultimo può fornire al panorama calcistico internazionale. Secondo quanto rivelato da France Football oltre al Napoli ci sarebbero diverse pretendenti italiane pronte a sborsare i 15 milioni di euro chiesti dalla società francese per cedere il suo centravanti.

Un giocatore dal assoluto talento ed un ragazzo dalle modeste origini con una parabola fiabesca da raccontare. Il classe ’96 – su cui hanno puntato gli occhi anche Milan e Torino -, infatti, svolgeva il mestiere di elettricista poco prima di fare il suo esordio nel calcio professionistico. Nonostante la sua passione per il calcio fin dalla giovane età, Boulaye lavorava duramente per dare sostentamento alla sua famiglia e portare a casa qualche soldo per una mera e onesta sopravvivenza. Dia, in seguito, ha comunque realizzato il suo sogno di poter davvero ritagliarsi uno spazio ed incidere nel calcio che conta e, in questo anomalo mercato, potrebbe davvero essere il colpo a sorpresa di qualche squadra di Serie A.