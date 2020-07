Calciomercato Napoli, il Manchester City punta Koulibaly: l’intrigo Sané e le cifre dell’affare

Koulibaly e il Napoli, una storia d’amore che potrebbe giungere al termine nella prossima sessione di mercato.

Il difensore senegalese, pilastro portante del reparto difensivo partenopeo, potrebbe dire addio al club del presidente Aurelio De Laurentiis a fine stagione. Dal 2014 veste la maglia azzurra, diventando un vero e proprio idolo dei tifosi napoletani. Memorabile il suo gol durante la stagione 2017/2018 che portò alla vittoria il Napoli nella sfida scudetto contro i rivali della Juventus, un successo che pareva poter spianare la strada verso lo scudetto della compagine partenopea.

Nella prossima sessione di mercato, però, Koulibaly potrebbe tuffarsi in una nuova avventura professionale. Il Manchester City di Pep Guardiola vorrebbe portare il difensore centrale in Premier League, così da arricchire ulteriormente il proprio organico. La trattativa potrebbe diventare possibile grazie agli introiti provenienti dalla cessione dell’attaccante Leroy Sane, ormai prossimo a lasciare la squadra inglese garantendo una cifra in entrata che si aggira intorno ai 60 milioni di euro: “Non è ancora fatta, ma sembra che vada a Monaco. Gli auguriamo tutto il meglio e lo ringraziamo molto per i nostri anni insieme“, ha ammesso il tecnico dei Citizens.

Il Daily Star, storico tabloid britannico, ipotizza l’esistenza di un embrione di trattativa tra i due club con Koulibaly pronto a raggiungere l’Inghilterra già dal prossimo campionato: la cessione del cartellino del calciatore dovrebbe permettere ad Aurelio De Laurentiis di incassare tra i 70 e gli 80 milioni di euro. Una cifra importante per il club partenopeo che potrebbe a sua volta reinvestirli per elevare competitività e cifra tecnica della propria rosa, permettendo così al tecnico Rino Gattuso di preparare la prossima stagione con dichiarate ambizioni di vertice in Italia ed in Europa.