Calciomercato Napoli, Gattuso vuole Zaccagni: il possibile trasferimento e la formula per convincere il Verona

Il Napoli è in pole per l’acquisto di Mattia Zaccagni.

Il trequartista del Verona si sta rendendo protagonista di un’inizio di stagione assolutamente sopra la media. Giocate spettacolari, passaggi illuminanti e reti dal coefficiente di difficoltà davvero alto sono solo alcune delle caratteristiche tecniche che stanno convincendo la società del patron Aurelio De Laurentis a puntare in maniera decisa sul classe ’95. Il club partenopeo starebbe lavorando ad una formula diversa a quella che ha portato in Campania Amir Rrahmani, con un impegno morale preso dagli azzurri nei confronti del Verona per chiudere il trasferimento del rifinitore scaligero nella prossima finestra estiva di calciomercato. Una stretta di mano adesso con le firme sui contratti messe in estate che, tuttavia, non precluderebbe un eventuale inserimento di altre compagini interessate fortemente al giocatore. Tra queste potrebbero esserci sia l’Inter che la Lazio, anche se mai informatesi più di quanto abbia fatto il Napoli per una conclusione della trattativa a loro favorevole.

Calciomercato Napoli, i partenopei spingono per Nzola: la posizione dello Spezia è chiara

In questa prima metà di Serie A, il centrocampista di Ivan Juric ha stupito tutti mettendo nel suo referto personale 4 reti e 5 assist, numeri di primissima fascia per un giocatore che nell’annata passata aveva faticato non poco a trovare spazio e la giusta continuità. Anche per questo Zaccagni sarebbe subito diventato l’indiziato numero uno per andare a rinforzare il centrocampo di Rino Gattuso, sembrato oltremodo saturo di gol per tutta quanta la sua gestione finora. Chissà che un possibile arrivo del numero 20 gialloblù non possa stravolgere completamente questo tabù tattico.

Napoli, l’agente di Milik: “Atletico Madrid? Ecco come stanno le cose. Juventus e Roma…”